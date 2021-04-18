الأهلي والزمالك «قمة رمضان» الليلة

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

يلتقي فريقا الأهلي والزمالك باستاد القاهرة، الليلة، في القمة 121، وهي المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري المصري لكرة القدم، ويقود القمة طاقم حكام مصري بقيادة الحكم الدولي محمود البنا، وتعود لقاءات الفريقين إلى شهر رمضان مجدداً بعد غياب 7 سنوات، منذ آخر مواجهة في عام 2014، وتقابل الفريقان 13 مرة في شهر رمضان على مستوى جميع البطولات، وتفوق الأهلي في 7 مواجهات مقابل 3 للزمالك، وانتهت ثلاث مباريات بالتعادل.

وتعد المباراة هي الأولى بين الفريقين، منذ المواجهة القارية التي جمعت بينهما في 27 نوفمبر الماضي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وحسمها الأهلي لصالحه 2 - 1، ويرغب الزمالك في رد الاعتبار لإرضاء جماهيره، بجانب الحفاظ على موقعه في صدارة ترتيب الدوري، وهو يملك 33 نقطة فيما يحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 27 نقطة.

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