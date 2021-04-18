قائد المنتخب السوداني ينضم إلى فريق صاعد

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

تعاقد نادي توتي الخرطوم الفريق الصاعد للدوري الممتاز مع قائد المنتخب وحارس مرماه أكرم الهادي سليم لمدة موسم واحد قابل للتجديد.

وقال المدير الفني للفريق ابرهومه إن نجاح النادي في كسب خدمات حارس المنتخب الوطني الأول والأمل عطبرة السابق يشكل إضافة حقيقية للفريق، خصوصاً بعد التألق اللافت الذي ظهر به مع المنتخب الوطني، ومساهمته ودوره البارز في التأهل إلى نهائيات الكان بالكاميرون. وأكد ابرهومه أن النادي سبواصل التعاقد مع أبرز اللاعبين في الساحة، مشيداً بجهود مجلس الإدارة في تسخير كل المتطلبات لضم اللاعبين الذين يحتاجهم الفريق . من ناحية اخرى بدأ نادي الهلال إجراءات إنهاء عقود لاعبيه الأجانب جيسي وفيني بناءً على طلب الجهاز الفني.

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