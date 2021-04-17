قائد المنتخب السوداني ينضم إلى الفريق الصاعد

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

تعاقد نادي توتي الخرطوم الفريق الصاعد للدوري الممتاز مع قائد المنتخب وحارس مرماه أكرم الهادي سليم لمدة موسم واحد قابل للتجديد. وقال المدير الفني للفريق ابرهومه إن نجاح النادي في كسب خدمات حارس المنتخب الوطني الأول والأمل عطبرة السابق يشكل إضافة حقيقية للفريق، خصوصاً بعد التألق اللافت الذي ظهر به مع المنتخب الوطني، ومساهمته ودوره البارز في التأهل إلى نهائيات الكان بالكاميرون، وأكد ابرهومه أن غرفة تسجيلات النادي ستواصل في حصد أبرز اللاعبين في الساحة، مشيداً بالجهود المقدرة لمجلس الإدارة في تسخير كل المتطلبات تجاه غرفة التسجيلات.

من جهته، شرع نادي الهلال في إنهاء عقود لاعبيه الأجانب جيسي وفيني بناءً على طلب الجهاز الفني. وأمنت إدارة الهلال على استمرار المدافع أوتارا برغبة من المدرب البرتغالي ريكاردو. وكان النادي قد أنهى عقد كل من السنغالي إبراهيما إنداي، والجامايكي الفاس باول وفق الخارطة التي رسمها الجهاز الفني. ويعمل الهلال لتدعيم صفوف الفريق استعداداً للمراحل المقبلة من المنافسات المحلية بعد الخروج الأفريقي من دور المجموعات.

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