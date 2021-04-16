مدرب مصري يعاقب فريقه بالتدريب وقت الظهيرة في نهار رمضان

المصدر: البيان الإلكتروني

عاقب حسام حسن المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالفريق المصري الاتحاد السكندري، فريقه بالغاء الراحة التى كان من المفترض الحصول عليها فى حال الفوز والتأهل، وإعلان تدريب الفريق فى الرابعة والنصف عصر اليوم فى نهار رمضان وليس بعد الافطار كما هو معتاد، وفقاً لليوم السابع.

وودع فريق الاتحاد السكندري منافسات بطولة كأس مصر، بعد الهزيمة أمام وادى دجلة بهدف دون رد أحرزه محمد هلال فى الدقيقة 57 من أحداث المباراة ، ليضيع حلم الوصول إلى الأدوار النهائية من البطولة المحلية .

ويستعد فريق الاتحاد السكندري لأولى اللقاءات عقب عودة الدورى بمواجهة بيراميدز فى الأسبوع الـ 18 ،حيث يعول عليه الجهاز الفنى الكثير من أجل الحفاظ على المنافسة للتواجد في المربع الذهبي .

وكانت هناك انتقادات قد تم توجيهها لحسام حسن بسبب التشكيل الذى خاض به لقاء دجلة منها استبعاد الثنائى الجاميكى داميون لوى و روماريو من تشكيل الفريق رغم وجودهم داخل معسكر الفريق بالسويس فى نفس التوقيت الذى يعيش الثنائى حالة من التألق ، والدفع ببعض اللاعبين من ليس لديهم خبرة كافية .



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