محامٍ يحاول إنقاذ موسم انتقالات المريخ

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

أوكل نادي المريخ برئاسة آدم سوداكال محاميه الخاص بتقديم طلب مستعجل لمحكمة التحكيم الرياضية الرياضية بسويسرا، للتدخل بالسرعة اللازمة، وأن تقضي بصفة وقتية بالسماح لنادي المريخ بتسجيل لاعبين جدد، جاء ذلك ذلك في تعميم إعلامي للنادي، وذلك عقب تأكيد سريان عقوبة حرمانه من التعاقدات لفترة انتقالات واحدة من قبل لجنة شؤون اللاعبين غير الهواة باتحاد كرة القدم السوداني، ليلجأ النادي لمحكمة التحكيم الرياضية «كاس»، لإنقاذ خطته في التعاقد مع لاعبين محليين.

وأغلق اتحاد كرة القدم السوداني، نظام التعاقدات الإلكتروني المحلي الخاص بالمريخ، تنفيذاً للعقوبة الصادرة في حقه بالحرمان في فترة تعاقدية واحدة، تزامنت مع فترة التعاقدات الصيفية التي انطلقت الثلاثاء، وقد أيدت لجنة الاستئنافات قرار لجنة اللاعبين.

فيما أعلن نادي الهلال عن إصابة لاعبه مجاهد فاروق بقطعٍ كاملٍ في الرباط الصليبي، ووفقاً للنادي فقد أكدت التقارير الطبية أن اللاعب خضع إلى فحوصاتٍ طبية جديدة، أكدت إصابته بقطع كامل في الرباط الصليبي، ومن المنتظر غياب اللاعب مجاهد فاروق حتى نهاية الموسم.

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