الأهلي يستعد لمواجهة الزمالك بمعسكر مغلق لمدة 48 ساعة

المصدر: البيان الإلكتروني

يستعد الأهلي المصري لمنازلة غريمه التقليدي الزمالك يوم الأحد المقبل في مؤجلة الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز بإقامة معسكراً مغلقاً لمدة 48 ساعة.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي إن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني قرر الدخول في معسكر مغلق لمدة 48 ساعة قبل مواجهة فريق الزمالك في الدوري الممتاز، وفقاً لليوم السابع.



وأوضح عبد الحفيظ أن الفريق سوف يدخل في معسكر مغلق بداية من غد الجمعة وحتى موعد مباراة الزمالك والمقرر لها مساء الأحد المقبل.

وأشار مدير الكرة إلى أن الجهاز الفني يسعى لفرض حالة من التركيز الفني والذهني على جميع اللاعبين قبل مواجهة الزمالك المهمة.





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