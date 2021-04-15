الموت يفجع كهربا نجم الأهلي المصري

المصدر: البيان الالكتروني

فُجع محمود عبدالمنعم كهربا، نجم النادي الأهلي المصري بخبر وفاة خاله مساء اليوم.

وفي نعيه للفقيد قال كهربا، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «اللهمّ أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنّة، وأعزه من عذاب القبر، ومن عذاب النّار. اللهمّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله.. خالي في ذمة الله».

وعاد نجم الأهلي للمشاركة في المباريات خلال لقاء فريقه ضد النصر في المباراة المقامة على ستاد الإسكندرية مساء الأربعاء في دور الـ32 لكأس مصر، بعدما غاب عن المباريات الماضية.

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