رفض اعتماد تعاقد كرشوم «المريخ» في السودان

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

رفض الاتحاد السوداني لكرة القدم ضم نادي المريخ اللاعب مصطفى كرشوم الذي تعاقد معه النادي.

وأوضح الأمين العام للاتحاد حسن أبو جبل للمسؤولين في نادي المريخ أنهم لن يفتحوا نظام الانتقالات لنادي المريخ لأنه معاقب من الاتحاد بالحرمان من فترة التسجيلات الحالية بسبب قضية الثلاثي «رمضان عجب، وبخيت خميس، ومحمد الرشيد». وأكد أبو جبل أن قرار محكمة «كاس» بخصوص إيقاف العقوبة غير واضح، فيما تمسك مسؤولو المريخ بصحة موقف المريخ في التعاقد استناداً على أن المحكمة الرياضية «كاس» ألغت العقوبة. وقرر مجلس المريخ اللجوء إلى جامعة الخرطوم لترجمة قرار محكمة «كاس» وتسليمه لاتحاد كرة القدم السوداني من أجل فتح نظام الانتقالات للمريخ. فيما أفادت تقارير صحافية أن نادي الهلال صرف النظر عن حارس أهلي مروي أحمد بيتر، لوجود أربعة حراس مرمى على مستوى عالٍ في الفريق.

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