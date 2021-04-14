رمضان صبحي: نفسي أرجع الأهلي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعرب رمضان صبحي، لاعب بيراميدز المصري حالياً والأهلي السابق، عن أمنيته بالعودة مجددا للنادي الأهلي، مشيرا إلى أن انتمائه للأهلي منذ الصغر.

وقال رمضان صبحي خلال برنامج المقالب المذاع على قناة "ام بي سي مصر": أتمنى العودة من جديد للنادي الأهلي".

وأضاف: "بالتأكيد مفتقد النادي الأهلي كثيرا، وانا أهلاوي ونفسي أعود للأهلي ولكن بموافقة بيراميدز".

وأكمل: "أكثر اللاعبين الذين سيفرحوا بسبب المقلب هم عبدالله السعيد وشريف اكرامي".

وكان رمضان صبحي قد انتقل لبيراميدز الموسم الماضي بعدما ابلغ إدارة الأهلي بعرض بيراميدز ورغبته في اللعب لصفوفه في صفقة أثارت الجدل.

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