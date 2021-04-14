فسخ عقد «فلاح» للمطالبة بالمستحقات

المصدر: دبي - علي شدهان

فسخ نادي الميناء العراقي، أحد أبرز فرق دوري العراق الممتاز لكرة القدم، عقد لاعب فريقه الأول، المدافع حسين فلاح، بعدما طالب بالمستحقات المالية للاعبين!

واعتبرت إدارة النادي البصري، مطالبة فلاح بالمستحقات المالية له ولزملائه، نوعا من «التحريض»، وشكلا من أشكال «التمرد» الجماعي، و«امتناعا» عن خوض التدريبات!

ردة فعل

ولم تتوقف ردة الفعل إزاء المطالبة بالمستحقات المالية للاعبين، على فسخ عقد فلاح فحسب، بل تعدته إلى توجيه الإنذار لجميع اللاعبين بحجة «الامتناع» عن إجراء التدريبات!

وأسفرت مطالبة اللاعب حسين فلاح بالمستحقات المالية له ولزملائه، عن صرف إدارة النادي تلك المستحقات قبل الوحدة التدريبية اليوم الأربعاء بعد استلام مبالغ المستحقات من شركة الموانىء العراقية، الجهة التي يتبع إليها نادي الميناء البصري.

وحددت إدارة نادي الميناء الذي يحتل المركز 11 في لائحة الترتيب العام لفرق الدوري العراقي الممتاز برصيد 31 نقطة بعد مضي 26 جولة من البطولة، إجراء التدريبات اليوم الأربعاء بعد الإفطار على ملاعب التدريب في مدينة البصرة الرياضية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز