الأهلي المصري يرفض عقوبات لاعبي الزمالك

أصدر النادي الأهلي المصري، بياناً أعلن فيه رفضه للعقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط باتحاد الكرة المصري ضد لاعبي الزمالك الذين تجاوزوا في حق النادي الأهلي ورموزه وجماهيره، وأكد إنه سيتقدم اليوم باستئناف لاتحاد الكرة، ضد هذه العقوبات.

وأكدت إدارة النادي الأهلي في البيان، رفضها للعقوبات الصادرة، التي لم تتصد للانفلات السلوكي وتنصف القيم الأخلاقية، ولم تكن رادعة، ولا تعكس حجم التجاوزات التي جاءت من لاعبي الزمالك بحق الأهلي وقياداته وجماهيره.

وأشار الأهلي إلى أن تلك الخروقات غير الأخلاقية، تكررت كثيراً من بعض اللاعبين المدانين، الذين لم يبالوا بالعقوبات والغرامات التي صدرت بحقهم في السابق، ولا حتى التلفيات التي نصت عليها لائحة العقوبات.

وشدد البيان أن استئناف الأهلي، يرفض أيضاً ما جاء على الموقع الرسمي لاتحاد الكرة، والمتضمن وقف تنفيذ العقوبات، بعد طعن المدانين في الواقعة، لأن ذلك يخالف نص المادة «16» من لائحة الانضباط والأخلاق، والتي تقضي بنفاذ العقوبة بمجرد صدورها وإعلانها.

وفي الوقت نفسه، استأنف الزمالك على قرار لجنة الانضباط، والقاضي بمعاقبة لاعبه إمام عاشور، بالإيقاف 12 مباراة، وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه، بالإضافة إلى إيقاف 5 ناشئين آخرين من مواليد عام 1999، لمدة 8 مباريات، وتغريم كل منهما 100 ألف جنيه، بعد تجاوزهم في حق النادي الأهلي ورموزه وجماهيره، عقب مباراة الفريقين بدوري الشباب، والتي أقيمت بفرع الأهلي بمدينة نصر.

جدير بالذكر أن لجنة الاستئناف للاتحاد المصري لكرة القدم، هي الجهة الوحيدة التي تملك وقف تنفيذ العقوبة أو إلغاءها أو تعديلها طبقاً للوائح، ولا يجوز لهذه اللجنة بدء نظر الاستئناف إلا بعد مرور 10 أيام، وهي مدة الطعن المقررة قانوناً لأطراف الشكوى.

وكان الأهلي، قد تقدم بشكوى ضد إمام عاشور وعدد من لاعبي الزمالك من مواليد 1999 بعد انتشار فيديو لهم يحتوي على تجاوزات غير لائقة ضد النادي، حيث قام عاشور وزملاؤه، بالاحتفال في أعقاب مباراة الأهلي والزمالك في الجولة الأخيرة بدوري الجمهورية لمواليد 1999، ظناً بأنهم توجوا أبطالاً للبطولة، لكن الاتحاد المصري للكرة، أصدر قراراً بإقامة مباراة فاصلة بين الأهلي والزمالك يوم 20 أبريل الجاري، لتحديد البطل.

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