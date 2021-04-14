تجهيز مبكر لـ «قمة» الكرة المصرية

المصدر: (القاهرة - عماد الحسيني)

بدأ الاتحاد المصري لكرة القدم، مبكراً، الاستعداد لقمة كرة القدم المصرية، التي تجمع بين فريقي الأهلي والزمالك، يوم 18 الجاري، والمؤجلة من الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المحلي الممتاز، وعمل مسؤولو الاتحاد على مساندة الحكام المصريين، وذلك بعدما قرر أن يدير المباراة حكام محليين، وعدم الاستعانة بحكام أجانب.

واستقر الاتحاد على طاقمي تحكيم لإدارة المباراة، على أن يعلن عن أحدهما قبل المباراة بيومين، ويعد الحكم الدولي محمود البنا هو الأبرز، وطلب اتحاد الكرة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون، توفير 15 كاميرا لنقل المباراة تلفزيونياً بشكل احترافي.

وأعلن الاتحاد تحديد عدد 100 فرد لحضور المباراة من المدرجات، بواقع 25 فرداً للأهلي ومثلهم للزمالك، إضافة إلى 50 فرداً من الرعاة والمنظمين.

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