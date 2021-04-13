الاتحاد العراقي يشكل لجنة لاكتشاف مواهب كرة القدم

المصدر: دبي-علي شدهان

شكل الاتحاد العراقي لكرة القدم، لجنة لاكتشاف المواهب في دوري الفئات العمرية في العاصمة بغداد، دعما لمسيرة المنتخبات الوطنية خلال المرحلة القادمة.

رصد ميداني

وتهدف الخطوة إلى اختيار الطاقات الموهوبة من اللاعبين من صغار السن من خلال عمليات رصد ميداني لمختلف مباريات دوري الفئات العمرية في بغداد.

تأليف اللجنة

وتتألف اللجنة من داود العزاوي رئيسا، وعبدالكريم جواد كاظم، وكاظم فليح، وعبدالمحسن محمد سيلان، ورياض سالم، أعضاء.

محافظات العراق

وسبق للاتحاد العراقي لكرة القدم، تشكيل لجان مماثلة لاكتشاف المواهب في دوري الفئات العمرية في جميع محافظات العراق.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز