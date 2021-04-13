حرمان المريخ من الانتقالات رسمياً

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

أكد الاتحاد السوداني لكرة القدم سريان قرار حرمان نادي المريخ من انتقالات اللاعبين لفترة واحدة، ونفت لجنة شؤون اللاعبين غير الهواة ما تردد من أخبار عن صدور قرار من محكمة التحكيم الرياضية (CAS) بإيقاف قرار اللجنة الخاص بمنع نادي المريخ من التسجيلات.

وأوضح معتصم عبدالسلام نائب رئيس اللجنة، أن قرار اللجنة بمنع نادي المريخ من التسجيلات لفترة واحدة ساري المفعول حتى الآن. فيما أبدى الدكتور كمال شداد، رئيس الاتحاد السوداني، ارتياحه الكبير وثقته الشديدة في الكيفية التي أديرت بها الملفات المالية خلال الدورة الجارية والتي سوف تكتمل بعد 4 أشهر.

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