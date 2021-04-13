لاعب بالزمالك تخصص صناعة أزمات

المصدر: (القاهرة – عماد الحسيني)

في فترة قصيرة، تصدر اسم لاعب الزمالك (الشاب) إمام عاشور، المشهد الكروي المصري بالعديد من الأزمات، ومؤخراً أثار اللاعب أزمة جديدة، بسبب فيديو متداول له مع فريق الشباب في الزمالك، وذلك عقب مباراة خاضها الفريق أمام الأهلي بالدوري على ملعب الأخير.

وظهر عاشور في الفيديو وهو يوجه السباب لرموز النادي الأهلي، على رأسهم الراحل صالح سليم رئيس الأهلي الأسبق، وحسن حمدي وأحمد شوبير، وقرر اتحاد الكرة إحالة الفيديو إلى لجنة الانضباط التابعة للاتحاد.

وحدثت الواقعة بعد يوم واحد فقط من قرار الجهاز الفني للزمالك، بقيادة الفرنسي كارتيرون، بالعفو عن اللاعب وعودته إلى تدريبات فريق الكرة، بعد إيقافه (تأديبياً) قبل 10 أيام تقريباً، بسبب اعتراضه بصورة غير لائقة على المدرب، لعدم إشراكه أساسياً في مباراة مولودية الجزائر بدوري أبطال أفريقيا.

ويبدو أن «هوس» مواقع التواصل الاجتماعي أصاب عاشور (22 عاماً)، بعدما لقي إشادة كبيرة من جماهير الزمالك.

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