لاعب كرة قدم مصري سابق يستغيث بالسيسي لإنقاذه في اليمن

المصدر: وكالات

استغاثت مروة يوسف نجلة إبراهيم يوسف لاعب منتخب مصر وغزل المحلة السابق، بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإنقاذ والدها المتواجد حاليا في اليمن بعد تدهور حالته الصحية.

ويتواجد إبراهيم يوسف في اليمن منذ شهرين، حيث تولى تدريب نادي الصقر الذي سبق وعمل بين صفوفه قبل عامين وحقق معهم لقبي الدوري والكأس المحليين.

وقالت: "والدي بيموت حرفيا .. اغثنا يا ريس بالله عليك ده نجم منتخب مصر بكره القدم.. حاولنا بكل الطرق انه يرجع ومش عارفين".

وتابعت: "منذ شهرين تولى أبي تدريب نادي الصقر اليمني، ثم حدثت له وعكة صحية نُقل على إثرها إلى مستشفى في مدينة صنعاء".

وأضافت: "رئيس النادي (شوقي هايل) حرص على متابعة حالته الصحية عن قرب، وعندما تحسنت وافق على عودته إلى مصر".

وتابعت: "خلال انتقاله من مدينة صنعاء إلى مطار عدن (حوالي 11 ساعة) ساءت حالته مجددا، وتم نقله إلى مستشفى عدن الحكومي، لكنها سيئة وغير آدمية بالمرة".

وواصلت: "والدي ظهر عليه كل أعراض كورونا، لكنه أجرى 6 مسحات جاءت جميعها سلبية، بعض الأطباء قالوا إنه يعاني من التهاب رئوي حاد بالإضافة إلى ارتفاع في السكر".

وأكملت: "لا نعلم عن والدي شيئا منذ 10 أيام، أحد لاعبي النادي يُدعى (فضل) لا يتركه مطلقا وهو من يطمئنا على حالته الصحية".

وأردفت: "والدي لا يحصل على تغذية جيدة، وساءت حالته بالإضافة إلى ظهور قرح الفراش في جسده نتيجة لتردي حالة المشفى، حاولنا نقله إلى مستشفى آخر لكن الوضع في اليمن مختلف عنه في مصر ولم تقبل المستشفيات الخاصة استقبال حالة قادمة من أخرى حكومية".

وتابعت: "هايل (رئيس النادي) قام بحجز 10 كراسي في إحدى الطائرات العائدة لمصر من أجل والدي لكنها لم تكن مجهزة بشكل كاف للحفاظ على حياته، والدي يحتاج طائرة مجهزة طبيا بأنبوب أوكسجين ومضخة".

وأتمت نجلة إبراهيم يوسف حديثها: "الوزيرة نبيلة مكرم تواصلت معنا، ووعدتنا بحل الأمر، كما نناشد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي بسرعة عودة والدي إلى مصر".

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