الكاظمي يطمئن على جاهزية البصرة لاحتضان «خليجي 25»

المصدر: دبي - علي شدهان

اطمأن مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق، على مستوى جاهزية البصرة لاحتضان بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم بنسختها الـ 25، والمؤمل إقامتها في العراق، وقام الكاظمي برفقة عدنان درجال وزير الشباب والرياضة، نجم كرة القدم العراقية السابق، بزيارة تفقدا خلالها مختلف ملاعب ومرافق مدينة البصرة الرياضية برفقة محافظها أسعد العيداني، وعدد من المعنيين في المحافظة

وتشكل زيارة الكاظمي إلى مدينة البصرة الرياضية، مؤشراً قوياً على اهتمام وحرص العراق، وجديته العالية على استضافة «خليجي25»، والعمل على إكمال جميع متطلبات الاستضافة المرتقبة بدعم من أعلى السلطات في البلد.

ملف الاستضافة

واستمع الكاظمي خلال الزيارة إلى شرح وافٍ عن منشآت المدينة الرياضية في البصرة، وأبرز المعوقات، والمتطلبات التي يمثل أكمالها، دعماً قوياً لملف العراق لاستضافة البطولة، وتضم المدينة الرياضية في البصرة، ملعبين رئيسين، الأول يتسع لأكثر من 65 ألف مشجع، والثاني لأكثر من 30 ألف مشجع، و4 ملاعب تدريبية، وفندقاً من فئة 5 نجوم، ومرافق ومنشآت حيوية أخرى.

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