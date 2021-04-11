اجتماع يحسم مصير لجنة تطبيع الهلال

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

تحسم لجنة تطبيع نادي الهلال مصيرها في إدارة النادي من خلال اجتماع مهم يعقد خلال الساعات القادمة، ويدخل أعضاء اللجنة الاجتماع بعد خروج الفريق من دوري أبطال أفريقيا متذيلاً مجموعته وخسارته لآخر مواجهاته أمام مازيمبي الكونغولي بهدفين مقابل بهدف، وبحسب مصادر لـ«البيان الرياضي»، ستكون كل الخيارات مفتوحة بما فيها تقديم استقالات من أعضاء في اللجنة للاتحاد السوداني لكرة القدم، وسيناقش الاجتماع العلاقة بين المجلس والرئيس الشرفي تركي آل الشيخ، ووضعها في إطارها المؤسسي من خلال رئيس اللجنة والأمانة العامة للنادي، بجانب عديد الملفات التي فجرت الصراعات داخل اللجنة، على رأسها ملف الانتقالات واستجلاب عدد من المحترفين الأجانب لم يستفد منهم الفريق، بجانب النظام الأساسي والعضوية والاستثمار.

فيما نفى نصر الدين حميدتي نائب رئيس اتحاد الكرة للشؤون المالية ما تردد من أخبار عن حجب الفيفا للدعم المالي لاتحاد الكرة السوداني، وقال حميدتي في تصريحات إعلامية، إن الدعم المالي المخصص لهذا العام سوف يصل في هذا الشهر بعد أن تمت إجازة ميزانية 2019 من قبل المراجع القومي والجمعية العمومية لاتحاد الكرة، ومن فريق المراجعة المصري المخصص لتدقيق أوجه الصرف في المبالغ المرسلة من الاتحاد الدولي الفيفا.

وأوضح حميدتي أن ما تم تناوله من أخبار ملاحظات خاصة بالفواتير النهائية، وتم إكمال الفواتير الخاص بالفنادق والترحيل وغيرها واعتمد الفريق المصري الميزانية وتم الإبلاغ بذلك.

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