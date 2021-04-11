قمة مرتقبة تجمع أسود الرافدين بنسور قرطاج في العراق

المصدر: دبي-علي شدهان

كشف عدنان درجال وزير الشباب والرياضة العراقي، النقاب عن إتفاق من حيث المبدأ على إجراء قمة ودية دولية مرتقبة تجمع منتخب العراق الأول لكرة القدم بشقيقه التونسي في العراق.



زيارة ناجحة

واختتم عدنان درجال، نجم كرة القدم العراقية الشهير، زيارة ناجحة لتونس، أجرى خلالها سلسلة لقاءات مع المعنيين عن الشأنين الشبابي والرياضي في تونس، في مقدمتهم سهام العيادي وزيرة الشباب والرياضة.

قمة مرتقبة

وختم درجال زيارته، بعقد لقاء هام مع وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم، والإطلاع عن قرب على المجمع التخصصي للاتحاد، وبرامجه وخططه الهادفة لابقاء الكرة التونسية في طليعة كرة القدم الأفريقية، والاتفاق من حيث المبدأ على اقامة مباراة مرتقبة بين أسود الرافدين ونسور قرطاج في العراق، على أن يحدد موعد المباراة لاحقا من قبل القائمين على المنتخبين.

تبادل الخبرات

كما تم خلال زيارة درجال إلى تونس، الاتفاق على فتح نوافذ التنسيق والتعاون الرياضي والشبابي العالي المستوى بين البلدين، وتبادل الخبرات والزيارات لمصلحة شباب ورياضة العراق وتونس.

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