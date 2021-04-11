الزمالك يتهم الترجي ومولودية بالتآمر

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تقدم الزمالك، بشكوى إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، ضد ناديي الترجي التونسي ومولودية الجزائر، واتهامهما خلالها بالتآمر لإقصاء النادي المصري من دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن عمرو الدردير المتحدث باسم الزمالك، أن النادي يستند في شكواه إلى فيديوهات وإحصائيات المباراة خاصة في الشوط الثاني، مشدداً على أن إدارة النادي لا تلقي اللوم على اللاعبين، بعد أن عاد الفريق إلى مساره الطبيعي في آخر جولتين من البطولة الإفريقية.

والجدير بالذكر، أن الزمالك حقق الفوز على ضيفه تونغيث السنغالي 4-1 في الجولة السادسة الأخيرة للمجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا، وكان يحتاج فوز الترجي على مولودية للتأهل، إلا أن المباراة انتهت بالتعادل 1-1، ليلحق مولودية بالترجي إلى الدور ربع النهائي، ويودع الزمالك البطولة.

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