فوته..أول هولندي يعمل مع الكرة العراقية

المصدر: دبي - علي شدهان

بات مارك كريستيان فوته، أول هولندي يعمل في كرة القدم العراقية، بعد التعاقد معه مدرباً لمنتخب العراق الأولمبي خلال المرحلة المقبلة.

61 عاماً

وسبق لفوته البالغ من العمر 61 عاماً، العمل مدرباً لمنتخبي بلاده الأولمبي، والمغرب، إضافة إلى قيادته فرقاً عدة في هولندا ومصر وقطر وإنجلترا واسكتلندا.

تقديم البرنامج

ويتوقع أن يصل فوته إلى العاصمة العراقية بغداد خلال الأيام القليلة المقبلة، لتوقيع العقد رسمياً، والبدء بتقديم برنامجه إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم لإعداد منتخب العراق الأولمبي للاستحقاقات الخارجية.

قيمة العقد

ورغم أن الاتحاد العراقي لكرة القدم، لم يكشف عن القيمة المالية للتعاقد مع فوته، إلا أن اتفاق الطرفين، يعد مؤشراً على أن المبلغ ضمن السقف الذي بإمكان الاتحاد العراقي الوفاء به بشكل طبيعي.

موافقة الأسرة

وبعيداً عن التفاصيل المالية، لا يخفي بعض المهتمين بشؤون كرة القدم العراقية، قلقهم من إمكانية عدم موافقة أسرة فوته على القدوم إلى العراق، ما يعني عدم إتمام صفقة التعاقد غير المسبوق مع أول مدرب هولندي يعمل مع كرة القدم في بلاد ما بين النهرين.

البديل إسباني

ولم يترك الاتحاد العراقي لكرة القدم، الحبل على الغارب في حال عدم موافقة أسرة فوته على عمله في العراق، وذلك بوضع المدرب الإسباني لويس مالا، بديلاً متاحاً وخياراً متوافقاً مع رؤية الاتحاد العراقي في ما يتعلق بالمنتخب الأولمبي، في ظل القناعة بإمكانيات لويس الذي سبق له قيادة منتخب بلاده الأولمبي، وفريق سرقسطة الإسباني.

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