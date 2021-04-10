هل ستبعد الإصابة جونيور أجايي عن اللحاق بلقاء القمة بين الأهلي والزمالك؟

المصدر: البيان الإلكتروني

أصيب لاعب الأهلي المصري أجايي بآلام في العضلة الخلفية في مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني التي أقيمت على ملعب السلام بالقاهرة في الجولة الختامية من دوري المجموعات بأبطال أفريقيا ما اضطر الجهاز الطبي إلى استبداله في شوط المباراة الأول.

واشتكى جونيور أجايي، لاعب الأهلي، من ثقل في العضلة الخلفية في نهاية الشوط الأول لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، ضمن الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال الجهاز الطبي للأهلي إن الفحص المبدئي لأجايي يشير إلى إصابته بثقل في العضلة الخلفية، وهو ما دفعه لعدم استكمال اللقاء.

وأكد الجهاز الطبي أن أجايي سوف يجري أشعة على العضلة الخلفية بعد مباراة سيمبا التنزاني لتحديد حجم الإصابة وبرنامجه العلاجي وحسم مشاكته في لقاء القمة أمام الزمالك وفق موقع فيتو .

وانتهت المباراة بتقدم الأهلي بهدف دون مقابل أحرزه محمد شريف في الدقيقة 33 من عمر المباراة.

وحسم الأهلي تأهله إلى دور الثمانية في البطولة بعد التعادل مع المريخ السوداني بهدفين لكل فريق الأسبوع الماضي، على ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم.

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