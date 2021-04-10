الأهلي المصري يفوز على سيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا

المصدر: أ ف ب

فاز الأهلي المصري على ضيفه سيمبا التنزاني 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة السادسة الأخيرة من المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا، والتي شهدت أيضا فوز فيتا كلوب الكونغولي على المريخ السوداني 3 / 1.

ويدين الأهلي بالفضل في هذا الفوز للاعبه محمد شريف الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 32.

ورفع الأهلي رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني وتوقف رصيد سيمبا عند 13 نقطة في صدارة الترتيب، علما بأنهما كانا ضمنا التأهل لدور الثمانية قبل هذه المباراة.

وفي المباراة الثانية، فاز فيتا كلوب الكونغولي على ضيفه المريخ السودان 3 / 1.

وسجل أهداف فيتا كلوب جاك مانجويا وفيستون كالالا مايلي وريكي تولينجي في الدقائق التاسعة و52 و80، فيما سجل هدف المريخ السوداني توني إيدجوماريجوي في الدقيقة 31.

ورفع فيتا كلوب رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث، وتوقف رصيد المريخ السوداني عند نقطتين في المركز الرابع الأخير.

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