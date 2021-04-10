النصر السعودي يتعاقد مع المدرب البرازيلي مانو مينيز

المصدر: أ ف ب

أعلن نادي النصر السعودي اليوم تعاقده مع المدرب البرازيلي مانو مينيز لتدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وذكر نادي النصر في بيان له مساء اليوم الجمعة :"يصل خلال الـ48 ساعة المقبلة إلى الرياض المدرب البرازيلي مانو مينيز وجهازه الفني المساعد، وذلك للإشراف على تدريب الفريق الأول".

وأضاف سبق لمانو مينيز تدريب المنتخب البرازيلي، وأندية كورينثيانز، وفلامينجو، وبالميراس، وكروزيرو، وحقق معها عددًا من البطولات.

وتم تعيين مانو مينيز مدربًا لمنتخب البرازيل لكرة القدم في 24 يوليو 2010 خلفًا للمدرب دونجا، لكن تمت إقالته من تدريب المنتخب في 23 نوفمبر 2012 لسوء المستوى الذي ظهر به منتخب السامبا.

وجاء تعيين مانو مينيز بعد خسارة النصر 2 / 3 أمام ضمك، في الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (دوري المحترفين السعودي).

ويستعد النصر للمشاركة في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا في المجموعة الرابعة التي تضم الوحدات الأردني والسد القطري، والفائز من مواجهة العين الإماراتي، وفولاد الإيراني، في الدور المؤهل للمجموعات.

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