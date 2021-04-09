مؤمن زكريا: شكراً الإمارات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شكر النجم المصري السابق مؤمن زكريا، الإمارات ورابطة المحترفين لكرة القدم، على دعوته لحضور نهائي كأس الخليج العربي «كأس الخمسين»، وأعرب عن سعادته بحضور هذا الحدث الهام، وقال: «أشكر رابطة المحترفين برئاسة عبد الله الجنيبي، وكل شخص فكر في أن أكون ضيف شرف في نهائي الكأس».

وأضاف: «حب الناس نعمة كبيرة، وأتمنى أن تدوم علي، وأنا أحب شعب الإمارات كثيراً، ولمست أيضاً مدى حبهم لي خلال زيارتي الحالية، وهي ليست الأولى، إذ سبق وزرت الدولة عندما كنت لاعباً من خلال معسكرات أو مباريات مع فريقي الزمالك والأهلي، ولكن الزيارة هذه المرة مختلفة، ولم أكن أتوقع أن تتم دعوتي لحضور مثل هذه المناسبة الكبيرة، وهو أمر يسعدني كثيراً».

وأكد مؤمن، متابعته الجيدة للدوري الإماراتي، وتوقع تساوي فرص شباب الأهلي والنصر في الفوز بكأس المحترفين، وقال: «في نهائيات الكؤوس، دائماً تكون الفرص متساوية بنسبة 50% لكل فريق، وأتوقع نهائياً صعباً، وأتمنى تقديم الفريقين مباراة قوية وممتعة».

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