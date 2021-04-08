العراق يتعهد بإكمال متطلبات «خليجي 25»

المصدر: دبي - علي شدهان

تعهد العراق عبر وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، بإكمال جميع متطلبات استضافته لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم بنسختها الـ 25.

وجاء التعهد خلال اللقاء الذي جمع نجم كرة القدم العراقية السابق عدنان درجال، مع رئيس وأعضاء اللجنة الخليجية التي تقوم حالياً بزيارة العراق للوقوف على مدى جاهزيته لاحتضان «خليجي 25» في مدينة البصرة، أقصى جنوب بلاد ما بين النهرين، والمطلة على شواطئ الخليج العربي.

وتعرف درجال خلال اللقاء، إلى أبرز الملاحظات التي سجلها أعضاء اللجنة بعد تفقدهم غالبية المنشآت والمرافق الرياضية وغيرها المرتبطة بالبطولة. وبعد 3 أيام من التجوال في غالبية منشآت المدينة الرياضية في البصرة، بعثت اللجنة الخليجية رسائل إيجابية عن جاهزية العراق، وإمكانية تقديمها تقريراً نهائياً يوصي بإقامة «خليجي 25» في العراق، وهو القرار الذي يبقى بيد رؤساء الاتحادات الخليجية خلال أبريل الجاري.

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