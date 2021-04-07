المريخ يحسم ضجة (تيري) في الكونغو

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

حسم المريخ ضجة انتقال مهاجمه سيف تيري إلى نادي الهلال، بتجديد التعاقد لموسمين قادمين، وتم إجراءات التعاقد بالعاصمة الكونغولية كنشاسا، حيث يتواجد الفريق لخوض مباراته الأخيرة بدوري أبطال إفريقيا، هذا الموسم، أمام فيتا كلوب الكونغولي. وتضمن العقد بين اللاعب والنادي بنداً ينص على التوقيع لموسم إضافي في حال تلقى اللاعب عرضاً للإعارة لأي نادٍ.

وكان نادي الهلال قد قطع شوطاً كبيراً في التعاقد مع اللاعب بعرض وصلت قيمته إلى مليون دولار، إلا أن تفجر الصراع داخل إدارة النادي بسبب المبلغ، وتعطيل المفاوضات جعل المريخ يسارع بحسم انتقاله بمبلغ مالي لم يتم الإفصاح عنه.

فيما حسم الهلال صفقة انتقال نجم وسط الميرغني وهدافه عبد الصمد «منن» بعقد لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة، ووقع منن بحضور إدارة الهلال والميرغني بقيادة علي عمارة سكرتير نادي الميرغني كسلا، واتفق الطرفان على إعارة «منن» للميرغني لاستكمال الموسم مع الأنيق، وشكرت إدارة الميرغني الهلال على الخطوة، متمنين التوفيق للنادي واللاعب في مشواره القادم.

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