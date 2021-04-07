لجنة "خليجي25" تنهي 4 أيام من التفتيش في العراق

المصدر: دبي-علي شدهان

أنهت اللجنة الخليجية 4 أيام من التفتيش الواسع النطاق في منشآت وملاعب ومرافق الاستضافة المرتقبة للعراق لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم.

تفاعل عراقي

ومنذ الأحد الماضي، وصلت اللجنة الخليجية إلى مدينة البصرة أقصى جنوبي العراق، وبدأت عملها بالتفتيش وتفقد مختلف المنشآت الخاصة باحتضان "خليجي25"، وسط تعاون وتفاعل "عراقي بصري" عال المستوى، وبما جعل رئيس وأعضاء اللجنة يبعثون برسائل تفيض إيجابية مفادها جاهزية العراق لاحتضان البطولة للمرة الثانية بعد الأولى في العاصمة بغداد في العام 1979.

رسائل إيجابية

ورغم الرسائل الإيجابية لرئيس وأعضاء اللجنةالخليجية، إلا أن قرار إسناد استضافة "خليجي25"، يبقى حصريا بيد رؤساء الاتحادات الخليجية في اجتماعهم المرتقب خلال أبريل الجاري.

توصية صريحة

وبعيدا عن إيجابية ردود فعل اللجنة الخليجية بشأن جاهزية العراق لاستضافة "خليجي25"، فإن قدرا من القلق ينتاب الوسط الرياضي العراقي من أن تقدم اللجنة تقريرا لا يفضي إلى توصية صريحة وقوية بإقامة البطولة في العراق.

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