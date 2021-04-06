العراق يتعهد بإكمال متطلبات استضافة "خليجي25"

المصدر: دبي-علي شدهان

تعهد العراق عبر وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، بإكمال جميع متطلبات استضافته لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم بنسختها الـ25.

اللجنة الخليجية

وجاء التعهد خلال اللقاء الذي جمع نجم كرة القدم العراقية السابق عدنان درجال مع رئيس وأعضاء اللجنة الخليجية التي تقوم حاليا بزيارة العراق للوقوف على مدى جاهزيته لاحتضان "خليجي25" في مدينة البصرة، أقصى جنوب بلاد ما بين النهرين، والمطلة على شواطيء الخليج العربي.

أبرز الملاحظات

وتعرف درجال خلال اللقاء، إلى أبرز الملاحظات التي سجلها أعضاء اللجنة الخليجية بعد تفقدهم غالبية المنشآت والمرافق الرياضية وغيرها المرتبطة بالبطولة.

3 أيام

وبعد 3 أيام من التجوال في غالبية منشآت المدينة الرياضية في البصرة، والفنادق والطرق، وكل ما يرتبط باستضافة العراق لـ"خليحي25"، بعثت اللجنة الخليجية رسائل إيجابية عن جاهزية العراق لاحتضان البطولة، وعن إمكانية تقديمها تقريرا نهائيا يوصي بإقامة "خليجي25" في العراق، وهو القرار الذي يبقى بيد رؤساء الاتحادات الخليجية في اجتماعهم المرتقب خلال أبريل الجاري.

العام 1979

ويتطلع العراقيون عموما، وأبناء الوسط الرياضي، لا سيما الكروي، إلى اقامة بطولة كأس الخليج العربي بضيافتهم للمرة الثانية، بعد الأولى في العام 1979 في العاصمة بغداد.

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