تيري «المريخ» يشعل الخلاف في الهلال

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

اشتعل خلاف داخل لجنة تطبيع نادي الهلال حول المبلغ المرصود للتعاقد مع مهاجم فريق المريخ سيف تيري والبالغ مليون دولار، وترى مجموعة داخل اللجنة يمثلها نزار عوض مالك، والفاضل التوم وإسماعيل عثمان أن المبلغ كبير ويجب خوض مزيد من التفاوض للوصول إلى صيغة اتفاق مقبولة تجنب النادي والفريق صراعات قد تتفجر للاعبين اقتربت نهاية تعاقداتهم مع النادي، على رأسهم نزار حامد وأبوعاقلة عبدالله، فيما ترى مجموعة يقودها رئيس اللجنة هشام السوباط، ونائبه الطاهر يونس التأمين على مبلغ مليون دولار لحسم التعاقد مع اللاعب قبل ظهور تحركات من ناديه الحالي المريخ، واتفق الطرفان على أهمية وجود اللاعب في صفوف الفريق، وستكشف الساعات القليلة القادمة عن مصير صفقة انتقال سيف تيري للهلال.

قيادة

على صعيد آخر داخل الهلال أعلنت لجنة التطبيع عن تولي الأمين العام، السر أحمد عمر، وعبد الله العاقب قيادة بعثة الفريق التي ستغادر إلى لومباشي لمواجهة مازيمبي الكونغولي.

ويحل الهلال السوداني ضيفاً على مازيمبي الكونغولي في العاشر من أبريل الجاري، ضمن المرحلة السادسة من دور المجموعات لأبطال أفريقيا، وسمت لجنة تطبيع نادي الهلال، غرفة التسجيلات الصيفية التي ستبدأ في الرابع عشر من أبريل الجاري، وضمّت اللجنة كلاً من الطاهر يونس، والفاضل التوم، ونزار عوض مالك، وإسماعيل عثمان السيد.

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