استقالات المدربين تتوالى في الدوري التونسي

المصدر: تونس - صالح قادري

على الرغم من وجود خمس مباريات فقط تفصل عن نهاية الدوري التونسي، ما زالت استقالات وإقالات المدربين تتوالى، ليصبح مقداد الظاهري مدرب الشبيبة القيروانية، المدرب الجديد الذي يتقدم باستقالته في منافسات الدوري، وجاء القرار على خلفية فضيحة التلاعب بنتائج المباريات، وآخرها مباراة فريقه الأسبق أمام اتحاد بن قردان، وأكد الظاهري أن قرار الاستقالة، أفضل من أن يصبح طرفاً في بطولة عنوانها الفساد والعار، موضحاً أن الشبيبة القيروانية أحد ضحاياها.

من جهة أخرى، وبعد تلقي فريق الاتحاد المنستيري خسارته الثالثة على التوالي، أمام مضيفه الأولمبي الباجي، قرر لسعد جردة المدير الفني للفريق، تقديم استقالته هو الآخر، ليتم تعيين مساعده توفيق زعبوب، لخلافته، وقيادة الفريق خلال المباريات المقبلة.

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