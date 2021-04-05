لوكاس مورا يهدي «غربال الهلال» حذاءه الخاص

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

أهدى البرازيلي لوكاس مهاجم فريق توتنهام هوتسبير حذاءه إلى مهاجم فريق الهلال الشاب محمد عبدالرحمن، متجاوباً مع تغريدة المدير الفني للفريق البرتغالي ريكاردو، والذي عمل مساعداً للبرتغالي جوزيه مورينيو بفريق توتنهام.

وغرد ريكاردو مدرب الهلال في صفحته الشخصية على تويتر مشيداً بقدرات وإمكانيات المهاجم الشهير بـ «الغربال»، ووصف أهدافه بأنها شبيه بأهداف نجم توتنهام هوتسبير لوكاس مورا، وتمنى مورا التوفيق لمهاجم الهلال.

على جانب آخر، أثار عضو لجنة تطبيع نادي الهلال ونائب رئيس القطاع الرياضي نزار عوض مالك ضجة في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة عندما هدد بفضح أصحاب المصالح، وكشف الكثير مما يدور في الهلال، وذلك بصفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، حيث كتب: سقوط الأقنعة..الحق قد يـقال مرتين.. فمرة يقوله العراف.. ومرة يقوله السيـاف، وأضاف: قريباً ننطق بما لا يعجب أصحاب المصالح… الهلال فوق الجميع.

وعلق قائد الهلال السابق كابتن بشه على البوست قائلاً: مصلحة الفريق فوق الجميع.. دوس ولا يغمض لك جفن وسوف تكسب احترام الجميع.

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