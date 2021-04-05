الوحدات يتوّج بالكأس السوبر الأردنية للمرة الـ 14

المصدر: أ ف ب

توج الوحدات بلقب الكأس السوبر الأردنية في كرة القدم للمرة الرابعة عشرة في تاريخه بعد فوزه على الجزيرة 2-0 أمس الأحد على ملعب استاد عمان الدولي.

وأنهى الوحدات الشوط الأول متقدما بهدف المحترف اللبناني أحمد زريق في الدقيقة الأخيرة، ثم كرر الأمر ذاته في الشوط الثاني حين سجل هدفه الثاني في الوقت بدل الضائع عبر البديل فادي عوض (ق5+90) الذي وجه الضربة القاضية لحلم الجزيرة بلقب ثان بعد الذي أحرزه العام 1985.

وأكد الوحدات تفوقه على الجزيرة في الكأس السوبر، حيث تواجه الفريقان قبل ذلك مرة واحدة في افتتاح موسم 2018 وشهدت فوز الأول 2-1.

وصالح الوحدات بهذا اللقب جماهيره الغاضبة عقب خسارة نهائي درع الاتحاد أمام الجليل بركلات الترجيح، وقبل التوجه إلى العاصمة السعودية الرياض لتسجيل حضوره الأول في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا، حيث يلعب ضمن المجموعة الرابعة التي تضم العين الإماراتي والسد القطري والنصر السعودي والمتأهل من مباراة فولاذ الإيراني .

وكان الوحدات توج الموسم الماضي بطلاً للدوري الأردني ودرع الاتحاد، فيما قرر اتحاد كرة القدم إلغاء بطولة كأس الأردن بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا.

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