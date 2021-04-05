«الدكة» تدفع إلى تمرد عاشور و«كهربا»

المصدر: (القاهرة – عماد الحسيني)

قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك ، إيقاف إمام عاشور، لاعب وسط الفريق، لأجل غير مسمى ، وذلك لما بدر منه في مباراة الفريق التي فاز فيها على مولودية الجزائر، بهدفين دون رد أول من أمس في دوري أبطال أفريقيا.

وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك إيقاف اللاعب، بعد تعامله بصورة غير لائقة مع المدير الفني، وذلك اعتراضاً على عدم مشاركته أساسياً في المباراة. وجاء تصرف عاشور ليلفت الانتباه إلى حالة التمرد التي تصيب اللاعبين بسبب عدم المشاركة، وجاءت الواقعة بالسيناريو السابق نفسه لما فعله لاعب الأهلي محمود عبد المنعم «كهربا» الذي أعلن اللاعب عن غضبه بعد مشاركة محدودة ، في مباراة بالدوري.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز