الأهلي المصري يتعادل بصعوبة مع المريخ ويتأهل لربع نهائي أبطال أفريقيا

المصدر: متابعة-عزالدين جادالله

تعادل فريق المريخ السوداني مع نظيره الأهلي المصري بنتيجة 2-2، ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت مساء اليوم على ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم.

سجل هدفي المريخ السوداني كل من: رمضان عجب في الدقيقة "26"، وسيف الدين بخيت في الدقيقة "36"، بينما أحرز هدفي الأهلي بدر بانون من ركلة جزاء في الدقيقة "81"، وياسر إبراهيم "90".

وبالنتيجة رفع المريخ السوداني رصيده إلى نقطتين بعد أن كان في جعبته نقطة واحدة، ورفع الأهلي المصري رصيده إلى 8 نقاط حصيلة فوزه في مباراتين أمام المريخ السوداني وفيتا كلوب بالكونغو، والتعادل مع فيتا بالقاهرة، والمريخ السوداني بالخرطوم بينما تعرض لخساراة واحدة من سيمبا في تنزانيا.

وبذلك يصعد الأهلي لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في المركز الثاني.

وكان الأهلي قد نجح في تحقيق فوز مهم في الجولة الماضية أمام فيتا كلوب بالكونغو بثلاثة أهداف نظيفة.

وشهد الشوط الأول تعرض حارس مرمى الأهلي المصري محمد الشناوي لإصابة بسيطة حيث تلقى العلاج وأكمل المباراة، واحتسب الحكم ضربة جزاء للمريخ إثر عرقلة رمضان عجب الذي قام بإهدار الركلة لينتهي الشوط الأول بتقدم المريخ بثنائية نظيفة.

وفي الشوط الثاني كثف الأهلي من ضغوطه على مرمى المريخ السوداني بغية تقليص الفارق، والتي أثمرت عن ركلة جزاء قام على تنفيذها بدر بانون محرزاً هدف الأهلي الأول في الدقيقة "81"، بينما عادل ياسر إبراهيم النتيجة للأهلي في الوقت المحتسب بدل ضائع "90".

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