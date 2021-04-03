صراع الأشقاء في أبطال أفريقيا اليوم

المصدر: القاهرة - د ب أ

يبحث الزمالك المصري، وصيف بطل النسخة الماضية، عن إنعاش حظوظه في البقاء ضم مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم اليوم، عندما يخوض مباراة مصيرية ضد مضيفه مولودية الجزائر الجزائري، الذي يكفيه التعادل لبلوغ ربع النهائي في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات (ثمن النهائي)، في حين يتطلع الأهلي حامل اللقب، إلى حسم تأهله اليوم أيضاً، بعد انطلاقة متعثرة، عندما يحل ضيفاً ثقيلاً على المريخ السوداني.



مهمة شبه مستحيلة



يدرك الزمالك تماماً أن مهمته شبه مستحيلة، وأن حسم الأمور ليست في يده تماماً، إذ يحتاج إلى الفوز في مباراتيه المتبقيتين ضد المولودية على ملعب «5 جويلية» في الجزائر، ثم تونغيث السنغالي في القاهرة في الجولة الأخيرة، شرط خسارة المولودية لمباراته المقبلة أيضاً ضد الترجي التونسي، الذي حسم تأهله منذ المرحلة السابقة.



ويحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد نقطتين، فيما يتصدر الترجي برصيد 10 نقاط أمام المولودية بثماني نقاط، وأخيراً تونغيث بنقطة واحدة.



ويأمل المدرب الفرنسي لفريق «القلعة البيضاء»، باتريس كارتيرون، أن يجتاز هذا الأمر بنجاح، وأشار في تصريحات لموقع النادي الرسمي، إلى أنه تولى المهمة في ظروف صعبة، وأن «حالة اللاعبين النفسية لم تكن جيدة». وتابع: «هدفي أن أجعل اللاعبين يحبون لعب كرة القدم، ويستمتعون بذلك، لأنني وجدت الأمور صعبة بعد عودتي».



ويمتلك الفرنسي عناصر يمكنهم تحقيق المهمة بنجاح، بوجود الحارس محمود جنش، وفي الدفاع أحمد عيد وحازم إمام، ولاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي وأحمد سيد «زيزو»، والجناح المغربي أشرف بنشرقي ويوسف إبراهيم «أوباما».



لكن النادي المضيف، كشف أنه ليس «لقمة سائغة»، إذ يحتاج إلى نقطة التعادل، ليبدد حظوظ ضيفه الصعب، وقدم الفريق بقيادة المدرب عبد القادر العمراني، مستويات مميزة في مبارياته السابقة، محافظاً على سجله خالياً من الخسارة، بفضل أسلوب اللعب الجماعي، بقيادة الحارس فريد شعال، والمدافع عبد الرحمن حشود، وصانع الألعاب توفيق عدادي وشمس الدين حراق، والمهاجمين عبد النور بلخير وبلال بن ساحة.



ويتطلع الترجي إلى ضمان صدارة المجموعة، من أرض مضيفه تونغيث في داكار. ويمر فريق المدرب معين الشعباني بفترة زاهية محلياً، حيث يتصدر الدوري التونسي بفارق مريح، وقارياً، بعدما حجر مبكراً مكانه في دور الثمانية، عبر الاعتماد على تشكيلة قوية، يقودها الظهير حمدي النقاز، والقائد خليل شمام، ولاعب الوسط محمد علي بن رمضان، وأنيس البدري، وهجوماً الليبي حمدو الهوني وطه ياسين الخنيسي والغاني خالد عبد الباسط.



التأهل



وفي المجموعة الأولى، يتطلع الأهلي إلى مواصلة السعي نحو لقبه العاشر تاريخياً، عندما يخوض مواجهة صعبة ضد مضيفه المريخ السوداني في الخرطوم.



ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة، بسبع نقاط، خلف سيمبا التنزاني المتصدر بعشر نقاط، فيتا كلوب ثالثاً بأربع نقاط، بينما يأتي المريخ في المركز الرابع بنقطة واحدة.



وحرص المدرب الجنوب أفريقي لنادي القرن، بيتسو موسيماني، على رفع معنويات لاعبيه، وطالبهم باللقب لأجل الفوز دون سواه. وقال لموقع النادي: «سنخوض اللقاء من أجل تحقيق 3 أهداف، حسم التأهل، ومواصلة البحث عن صدارة المجموعة، وتوجيه رسالة إلى المنافسين أن الأهلي يسعى لتحقيق الفوز داخل أو خارج ملعبه».



وشدد على أن البداية المهتزة للفريق، وتأخره في الترتيب قبل مواجهة فيتا كلوب «لا يهمني كثيراً، بقدر ما يجب أن تكون النهاية أفضل»، معتبراً أن دوري الأبطال، مثل الماراثون، ويجب الفوز به في النهاية، وتحقيق الهدف المنشود. ورأى أن المريخ قوي، ولا سيما في أرضه.



ويستعيد موسيماني خدمات وليد سليمان، بعد غياب لأكثر من شهرين بداعي الإصابة، لينضم إلى الحارس محمد الشناوي والمدافع أيمن أشرف، المغربي بدر بانون، عمرو السولية، محمد مجدي «أفشة»، مروان محسن والكونغولي والتر بواليا.



ويأمل المريخ تحقيق فوزه الأول، لا سيما أن معنويات لاعبيه الدوليين مرتفعة، بعد قيادة منتخب «صقور الجديان» إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية، عقب التغلب على جنوب أفريقيا 2-صفر في الجولة الأخيرة من تصفيات، لا سيما المهاجم سيف الدين بخيت مسجل أحد الهدفين.



المدرب الإنجليزي لنادي المريخ، لي كلارك، أكد أن فريقه يعيش حالة من التركيز الشديد قبل مواجهة الأهلي، وأضاف في تصريحات تلفزيونية «نقابل فريقاً هو الأكبر والأقوى في القارة الأفريقية، وندرك صعوبة اللقاء، في ظل امتلاك المنافس عناصر مميزة».



وتابع: «سنسعى للفوز على الأهلي، والحصول على النقاط الثلاث، واستعددنا بشكل جيد للمواجهة، حيث تعتبر هي الأهم بالنسبة لنا».



ومن ناحيته، أكد خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي الأهلي المصري، رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالسودان، على احترامه الكامل لنادي المريخ ومسؤوليه، وتقديره للاستقبال الحافل الذي حظيت به بعثة القلعة الحمراء في مطار الخرطوم الدولي، من إدارة المريخ، ممثلة في علي أبشر نائب رئيس النادي.



وقال الدرندلي إن بعثة الأهلي لم تواجه أي صعوبات منذ وصولها الأراضي السودانية، وهناك تنسيق كامل مع السفارة المصرية بالخرطوم، ومسؤولي المريخ السوداني، في ضوء العلاقة الوطيدة بين الناديين.



وأوضح أن مباراة المريخ، ليست سهلة على الإطلاق، خاصة أن المنافس يمتلك تاريخاً كبيراً وإمكانات قوية، تجعل من لقاء السبت المقبل صعباً على الفريقين.







تشكيلة احتياطية



وبعد تأهله رسمياً في الجولة السابقة، يحل الوداد المغربي بطل 2017، بتشكيلته الاحتياطية، ضيفاً على مضيفه كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في منافسات المجموعة الثالثة. ويتصدر «وداد الأمة» المجموعة برصيد 10 نقاط، أمام حوريا الغيني وكايزر تشيفز بخمس نقاط لكل منهما، وبترو أتلتيكو الأنغولي رابعاً بنقطة.



ويغيب عن الوداد مدربه التونسي فوزي البنزرتي، الذي فضل البقاء في المغرب، حيث سيقود الفريق، المدرب المساعد محمد بنشريفة، الذي سيفتقد إلى الأسماء الرئيسة، لا سيما الحارس أحمد رضى التكناوتي، والهداف أيوب الكعبي، والليبي مؤيد اللافي، ولاعب الوسط يحيى جبران.



ويأمل الفريق الجنوب أفريقي، استغلال هذا الأمر، لإنعاش آماله في بلوغ دور الثمانية.



ويتطلع حوريا بقيادة مدربه السنغالي لامين نداي، إلى الانتصار، والاحتفاظ بحظوظه، من خلال الفوز على مضيفه بترو أتلتيكو.

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