هدف يتيم.. 66 مرة في الدوري العراقي

المصدر: دبي-علي شدهان

فرضت نتيجة "1-0"، سطوتها على سلسلة نتائج مباريات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم بـ 66 مرة من بين 14 نتيجة تكررت في عموم المباريات بعد مضي 25 جولة من البطولة المتوقفة حاليا نظرا لارتباط منتخب العراق بخوض مباراة ودية دولية أمام نظيره الاوزبكي في العاصمة طشقند 29 مارس تحضيرا للتصفيات المزدوجة المؤهلة لـ "مونديال" 2022، وكأس آسيا 2023.



14 نتيجة



وفيما جاءت نتيجة "1-0" أولا في 66 مباراة، حلت نتيجة التعادل "1-1"، ثانيا في 47 مباراة، والتعادل السلبي" 0-0" ثالثا في 42 مباراة، و"0-2" رابعا في 27 مباراة، و"1-2" خامسا في 26 مباراة، والتعادل الإيجابي "2-2" سادسا في 12 مباراة.



8 مباريات



وجاءت نتيجة "0-3" سابعا بتكرارها في 8 مباريات من الدوري العراقي الممتاز بعد مضي 25 جولة، فيما حلت نتيجة "3-1" ثامنا في 7 مباريات، و"2-3" تاسعا في 6 مباريات، و"5-1" عاشرا في 3 مباريات.



المركز 11



وحلت نتيجة "4-1" في المركز 11 بتكرارها في مباراتين فقط، فيما احتلت نتيجة "5-0" المركز 12 في مباراتين ايضا، وجاءت نتيجة "4-2" في المركز 13 في مباراة وحيدة، فيما احتلت نتيجة التعادل الإيجابي "3-3" المركز 14 في مباراة واحدة أيضا.



89 مباراة



وتعكس النتائج الـ 14 التي حُسمت بها المباريات الـ 250 بعد 25 جولة من الدوري العراقي، الذي يشارك فيه 20 فريقا، نوعا من الالتزام الدفاعي من قبل غالبية الفرق، بدليل، استحواذ نتيجة "1-0" على 66 مباراة من أصل الـ 250 مباراة، واحتلال نتيجتي التعادل الإيجابي والسلبي "1-1" و"0-0" المركزين الثاني والثالث على التوالي بـ 89 مباراة من المجموع الكلي لمباريات الجولات الـ 25.



4 أهداف



كما يظهر وبصورة واضحة، الغياب شبه التام للنتائج الكبيرة التي تعبر حاجز الـ 4 أهداف أو أكثر، حيث حضرت النتائج الكبيرة التي تزيد على 4 أهداف، في 8 مباريات فقط، "4-1" مرتان، و"4-2" مرة واحدة، و"5-1" 3 مرات، و"5-0" مرتان، ما يعكس لجوء غالبية الفرق إلى تطبيق الأساليب الدفاعية التي تفضي إلى قلة واضحة في عدد الأهداف المسجلة في كل مباراة.



25 محطة



وفي مقابل لجوء غالبية الفرق إلى الأساليب الدفاعية التي تقلل من عدد الأهداف المسجلة في كل مباراة، فإن قلة تكرار النتائج الكبيرة، وسيطرة النتائج ذات الأهداف القليلة أو نتائج التعادل الإيجابي والسلبي، يشير إلى ضعف هجومي واضح، وعدم مهارة من قبل لاعبي هذا الخط الحيوي بالذات، ما يشكل مؤشرا سلبيا في مسار البطولة بعدما قطع قطارها 25 محطة من مشوارها الطويل.



56 نقطة



وفي ختام الجولة 25 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، تمسك القوة الجوية بقمة الترتيب العام لفرق البطولة برصيد 56 نقطة، تاركا المركز الثاني لمطاردة، النجف بـ 47 نقطة، وحل حامل اللقب، الشرطة ثالثا برصيد 46 نقطة، والزوراء رابعا بـ 45.



النفط خامسا



وحل نفط الوسط خامسا برصيد 42 نقطة، والنفط سادسا بـ 35 نقطة، وزاخو سابعا بـ 34، ونفط ميسان وأمانة بغداد في المركزين الثامن والتاسع على التوالي بـ 33 نقطة لكل منهما، فيما حل الكرخ عاشرا بـ 30، واحتلت فرق أربيل والميناء ونفط البصرة والديوانية المراكز من الـ 11 حتى 14 على التوالي برصيد 28 نقطة لكل منها.



الطلبة 17



واحتل فريق الصناعات الكهربائية المركز 15 برصيد 27 نقطة، وحل فريقا الكهرباء والطلبة في المركزين 16 و17 على التوالي بـ 24 نقطة لكل منهما، فيما جاء القاسم في المركز 18 برصيد 22 نقطة، والحدود والسماوة في المركزين 19 و20 على التوالي برصيد 19 نقطة لكل منهما.

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