مسلي آل معمر رئيسا جديدا لنادي النصر السعودي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن نادي النصر السعودي، اليوم الخميس، تزكية مسلي آل معمر رئيسا لمجلس إدارة النادي لمدة 4 سنوات قادمة.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد مساء الخميس بمقر النادي في العاصمة الرياض.

وتواجد العضو الذهبي مسلي آل معمر وحيداً في سباق رئاسة نادي النصر، وذلك بعدما رفضت لجنة انتخابات الأندية القائمة التي قدمها غانم المطيري نظراً لعدم التوقيع على إقرار المساهمة التضامنية.

وكانت وزارة الرياضة قد حلت مجلس إدارة النصر السابق برئاسة صفوان السويكت، وكلفت عبدالله الدخيل بتسيير أعمال النادي لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.

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