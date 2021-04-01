مليون دولار تغير وجهة تيري في السودان

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

بات نجم هجوم المريخ والمنتخب الوطني سيف تيري قريبا من الانتقال للهلال بصفقة مليون دولار بعد توقف مفاوضاته مع ناديه المريخ عند مبلغ 500 ألف دولار، وأكمل اللاعب إتفاقه مع لجنة تطبيع نادي الهلال، في انتظار فتح باب الانتقالات المقبلة في العاشر من يناير الجاري.

ودار لغط كبير في الأيام الماضية حول تجديد اللاعب تعاقده مع ناديه المريخ، فيما أفادت مصادر أن المريخ تحرك نحو رئيس شرف النادي رجل الأعمال التازي، للدخول بقوة في المفاوضات وإقناع اللاعب بالبقاء في صفوف الفريق الاحمر.

فيما كشف خضر عباس نائب رئيس نادي الأهلي مروي، أن هناك معركة شرسه تدور بين ناديي القمة الهلال والمريخ من أجل حسم صفقة حارس الفريق أحمد بيتر، وقال نائب رئيس النادي، إن ناديه لا يمانع في تسويق حارسه، وأنه سيفاضل في قيمة الصفقة المقدمة من أي من الناديين، وأشار خضر إلى تسلمه خطابان من ناد المريخ، مضيفا أن لجنة تطبيع نادي قدمت خطاب لتسجيل اللاعب.

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