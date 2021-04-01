«يد» مصر تصطدم بالبحرين في الأولمبياد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أسفرت قرعة منافسات كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو الصيف المقبل، عن تواجد ممثلي العرب، مصر والبحرين، في المجموعة الثانية النارية، والتي تضم أيضاً، منتخبات الدنمارك، السويد، البرتغال واليابان، فيما ضمت المجموعة الأولى، منتخبات النرويج، إسبانيا، فرنسا، البرازيل، الأرجنتين وألمانيا.

وتنطلق مباريات مسابقة كرة اليد في الأولمبياد بالجولة الأولى في دور المجموعات يوم 24 يوليو 2021، ويتأهل إلى الدور الثاني، المنتخبات من الأول إلى الرابع في كل مجموعة، إلى ربع النهائي، ويلعب صاحب المركز الرابع في كل مجموعة مع متصدر المجموعة الأخرى، وصاحبي المركزين الثاني مع صاحبي المركزين الثالث.

وتتأهل المنتخبات الفائزة في الدور ربع النهائي إلى المربع الذهبي، ويلعب الخاسران لتجديد صاحب المركز الثالث، والفائزان لتحديد البطل في يوم 7 أغسطس 2021.

وتأهل منتخب مصر لكرة اليد إلى دورة الألعاب الأولمبية، بعدما حصد لقب بطولة كأس الأمم الإفريقية في تونس عام 2020، فيما حجز المنتخب البحريني مقعده الأولمبي، بعدما حقق لقب البطولة الآسيوية المؤهلة للأولمبياد عام 2019.

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