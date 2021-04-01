ريجيكامب يعود للكرة السعودية من بوابة «الراقي»

المصدر: جدة - البيان الرياضي

أعلن نادي الأهلي جدة، عن التعاقد مع لورينتيو ريجيكامب مدرب الوصل والوحدة السابق، من أجل تولي مهمة تدريب الفريق، ليعود المدرب الروماني للظهور في الكرة السعودية من بوابة «الراقي»، بعدما كان قاد الهلال لبلوغ نهائي دوري أبطال آسيا 2014، قبل الخسارة أمام ويسترن سيدني وندررز الأسترالي.

وقال النادي في بيان رسمي: أنهت إدارة النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع المدرب الروماني لورينتيو ريجيكامب لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي«.

ويحل ريجيكامب مكان الصربي فلادان ميلويفيتش، والذي تمت إقالته بعد سلسلة من النتائج غير المرضية.

وبدأ ريجيكامب البالغ من العمر 45 عاماً، مسيرته التدريبية عام 2010، حيث درب عدة أندية في رومانيا، وأبرزها ستيوا بوخارست من عام 2012 ولغاية 2014، وقاده لحصد لقب الدوري مرتين على التوالي إلى جانب كأس السوبر ابروماني 2013، وفاز بجائزة أفضل مدرب في رومانيا.

وسبق أن قاد ريجيكامب، الوحدة للفوز بلقب كأس سوبر الخليج العربي مرتين، والفوز بلقب دوري الخليج العربي، وأشرف أيضاً على تدريب نادي الوصل لعامين، ولكنه لم يحقق شيئاً مع»الفهود".

ويستعد الأهلي للمشاركة في دوري أبطال آسيا 2021، حيث يلعب بالمجموعة الرابعة التي تضم أيضاً الدحيل والشرطة العراقي والاستقلال الإيراني.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز