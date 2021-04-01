لجنة تفتيش «خليجي 25» إلى العراق 4 أبريل

المصدر: دبي - علي شدهان

تصل إلى العراق في الرابع من أبريل، لجنة التفتيش الخليجية للوقوف على مدى جهوزية مدينة البصرة لاحتضان بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم بنسختها الـ25، التي يسعى العراقيون إلى استضافتها للمرة الثانية، بعد الأولى عام 1979 في العاصمة بغداد.

ويؤمل أن يكون المهندس أسعد العيداني محافظ البصرة في مقدمة مستقبلي وفد اللجنة الخليجية، بهدف إطلاعه مباشرة على حجم استعدادات المدينة الغافية على الخليج العربي، لاحتضان الحدث الخليجي من الناحيتين الإدارية والفنية، ومستوى جهوزية البنى التحتية في المدينة.

وستكون ملاعب مدينة البصرة الرياضية في مقدمة المنشآت التي ستزورها اللجنة الخليجية، قبل رفع تقريرها الشامل والنهائي إلى رؤساء الاتحادات الخليجية لاتخاذ القرار النهائي بإسناد مهمة استضافة «خليجي 25» إلى العراق أو إلى دولة خليجية أخرى.

وتحث مختلف الجهات الرياضية المعنية في العراق، ولا سيما وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الوزير عدنان درجال، نجم الكرة العراقية السابق، الخطى من أجل إكمال جهوزية العراق لاستضافة البطولة التي يحتفظ العراقيون بذكريات لا تنسى عنها، ومنها فوز أسود الرافدين باللقب 3 مرات في أعوام 79 في بغداد و1984 في مسقط و1988 في الرياض.

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