الروماني ريغياكيمف مدرباً للأهلي السعودي

المصدر: أ ف ب

أعلن نادي الأهلي السعودي لكرة القدم أمس الأربعاء تعاقده مع المدرب الروماني لاورنتسيو ريغياكيمف حتى نهاية الموسم الحالي، خلفاً للصربي فلادان ميلويفيتش الذي أقيل الأسبوع الماضي بسبب سوء النتائج.

ويأتي التعاقد مع الروماني البالغ 45 عاماً، بعدما رفضت اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي السماح للمدرب الوطني يوسف عنبر بالإشراف على الفريق، بسبب تدريبه لفريق البكيرية في دوري الدرجة الثانية في الموسم نفسه.

وسيتولى المدرب الجديد قيادة الدفة الفنية في المباريات المتبقية للفريق الأهلاوي في الدوري، إلى جانب مبارياته في دوري أبطال آسيا.

ويحتل الأهلي المركز السابع في الترتيب برصيد 35 نقطة وبفارق 13 نقطة عن الهلال المتصدر، وعلى بعد ثلاث نقاط من التعاون الرابع، آخر المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال.

وبدأ ريغياكيمف مسيرته التدريبية العام 2010، ودرب أندية رومانية عدة وحقق معها الألقاب، كما أشرف على تدريب الهلال السعودي وبلغ معه نهائي دوري أبطال آسيا عام 2014.

وحقق مع الوحدة الإماراتي بطولة السوبر الإماراتي مرتين عامي 2017 و2018، وكأس الخليج العربي عام 2018، وكانت آخر محطاته مع الوصل الإماراتي الذي لم يحقق معه نتائج إيجابية وتمت إقالته في 18 أكتوبر 2020.

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