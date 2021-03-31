اعتراف دولي وآسيوي بالأولمبية العراقية

المصدر: دبي - علي شدهان

اعترفت اللجنة الأولمبية الدولية، والمجلس الأولمبي الآسيوي، باللجنة الأولمبية العراقية، في ضوء ما تمخض عن العملية الانتخابية التي جرت مؤخراً في العاصمة العراقية بغداد، وأسفرت عن إعادة انتخاب نجم كرة القدم العراقية السابق، رعد حمودي رئيساً للأولمبية العراقية، لدورة جديدة مدتها 4 أعوام، وتشكيل مكتب تنفيذي جديد.

اللجنة الثلاثية

وباعتراف الأولمبية الدولية، والمجلس الأولمبي الآسيوي، بالتشكيلة الجديدة للأولمبية العراقية، ينتهي عمل اللجنة الثلاثية التي كُلفت من قبل الأولمبية الدولية، والمجلس الأولمبي الآسيوي، بإدارة شؤون العمل الأولمبي العراقي طوال 3 أشهر، انتهت بإجراء الانتخابات والمصادقة على نتيجتها النهائية.

تسلم الخطاب

وتسلم رعد حمودي خطاب الاعتراف «الدولي الآسيوي»، اليوم، من الدكتور أكرم نعيم عطوان الحميداوي رئيس اللجنة الثلاثية، والإعلان رسمياً عن بدء مهام المجلس الجديد للأولمبية العراقية، بقيادة رعد حمودي حارس مرمى أسود الرافدين السابق.

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