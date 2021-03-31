لجنة تفتيش "خليجي25" إلى العراق 4 أبريل

المصدر: دبي-علي شدهان

تصل العراق في الرابع من أبريل، لجنة التفتيش الخليجية للوقوف على مدى جاهزية مدينة البصرة جنوبي بلاد ما بين النهرين لاحتضان بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم بنسختها الـ 25، والتي يسعى العراقيون إلى استضافتها للمرة الثانية، بعد الأولى في العام 1979 في العاصمة بغداد.

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ويؤمل أن يكون المهندس أسعد العيداني محافظ البصرة في مقدمة مستقبلي وفد اللجنة الخليجية، بهدف اطلاعها مباشرة على حجم استعدادات المدينة الغافية على الخليج العربي، لاحتضان الحدث الخليجي من الناحيتين الإدارية والفنية، ومستوى جاهزية البنى التحتية في المدينة.

مدينة البصرة

وستكون ملاعب مدينة البصرة الرياضية في مقدمة المنشآت التي ستزورها اللجنة الخليجية، قبل رفع تقريرها الشامل والنهائي إلى رؤساء الاتحادات الخليجية لاتخاذ القرار النهائي بإسناد مهمة استضافة "خليجي 25" إلى العراق أو إلى دولة خليجية أخرى.

3 ألقاب

وتحث مختلف الجهات الرياضية المعنية في العراق، لا سيما وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الوزير عدنان درجال، نجم الكرة العراقية السابق، الخطى من أجل إكمال جاهزية العراق لاستضافة البطولة التي يحتفظ العراقيون بذكريات لا تنسى عنها، منها فوز أسود الرافدين باللقب 3 مرات في أعوام 79 في بغداد و1984 في مسقط و1988 في الرياض.

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