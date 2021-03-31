كاف يرفض شكوى المريخ ضد سيمبا التنزاني

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قراراً برفض شكوى نادي المريخ السوداني، ضد سيمبا التنزاني، بشأن المباراة التي جرت بينهما في المرحلة الرابعة من دور المجموعات لأبطال إفريقيا. وكان المريخ قد اتهم سيمبا بالتلاعب في نتائج فحوصات كورونا، وإبعاد 8 من لاعبيه قبل المباراة.

وقال «كاف» في بيانه إنه تمت مراجعة الشكوى التي تقدّم بها المريخ، وثبت عدم صحة هذه الاتهامات والتي قدمها النادي السوداني في مذكرة رسمية عن طريق محاميه المصري أحمد عباس.

وأوضح الكاف أنّه تمّ مراجعة كافة الفحوصات والتحاليل الخاصة بفيروس كورونا قبل اللقاء المذكور، وتمّ التأكد من صحة الإجراءات.

ويتصدر سيمبا التنزاني المجموعة الأولى بـ(10) نقاط، يليه الأهلي المصري بـ7 نقاط، وفيتا كلوب الكونغولي بـ(4)نقاط، فيما يتواجد المريخ السوداني في المركز الأخير بنقطة

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