معتوق: منتخب لبنان استفاد من معسكر دبي

المصدر: (متابعة – محمد فضل)

وصف الدولي حسن معتوق كابتن منتخب لبنان ونجم فريق الفجيرة السابق، التعادل أمام الكويت بهدف في اللقاء الودي الذي أقيم على ملعب نادي الضباط في دبي بأنه أفضل من الهزيمة، لافتاً إلى أن أداء المنتخب اللبناني في تطور من مباراة لأخرى .

كما وصف معتوق المعسكرات التي يقيمها المنتخب في إمارة دبي بالنموذجية ، حيث تتوافر في دولة الإمارات كل أسباب الراحة وقال : أعتقد أن الإمارات تعد من الأفضل من ناحية توافر الإمكانات ووجود البنية التحتية فضلاً عن الأجواء الرائعة منوهاً إلى أنه مسرور للغاية للعودة من جديد إلى الإمارات بعد أن قضى أكثر من 6 مواسم مع فريق الفجيرة .

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