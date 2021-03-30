حصار الجماهير يغضب صلاح

المصدر: البيان الإلكتروني

أثار الحصار الجماهيري، غضب محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، بعد الفوز الكبير 4-0 مساء أمس، على جزر القمر في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2022 في الكاميرون.

وعقب لقاء جزر القمر، حاولت بعض الجماهير الوصول إلى صلاح، بعدما اقتحمت أرضية الملعب، وهو ما أغضب نجم ليفربول، بعدما وجد نفسه محاصراً من الجماهير داخل الملعب، من دون وجود أية حماية له أو لأي لاعب من المنتخب المصري.

وما حدث عقب مباراة مصر وجزر القمر، قد يتسبب في أزمة كبيرة حال إصابة أي لاعب بـ«كوفيد-19»، خاصة بالنسبة للاعبين المحترفين خارج مصر، إذ يمكن أن ترفض أنديتهم انضمامهم للمنتخب، استناداً على سوء التنظيم في حماية اللاعبين.

جدير بالذكر، أن صلاح طالب من قبل بتوفير حماية خاصة له خلال تواجده مع منتخب مصر، بعدما شهدت مشاركته مع المنتخب المصري خلال كأس العالم في روسيا، صعود الجماهير إلى غرف اللاعبين في فندق الإقامة من أجل التقاط الصور التذكارية.

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