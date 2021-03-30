الاتحاد الخليجي يسمي العراق لتنظيم خليجي 25

المصدر: البيان الإلكتروني

أعربت الهيئة التطبيعية لاتحاد كرة القدم العراقي، الاثنين، عن شكرها على الثقة التي منحها الاتحاد الخليجي للعراق بتنظيم خليجي 25.

وقالت الهيئة في بيان ورد، الحياة العراقية، إن رئيسها إياد بنيان "يتقدمُ بوافر الاحترام وعظيمِ الامتنان إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ووزير الشباب والرياضة عدنان درجال، لجهودهما المبذولة وسعيهما الحثيث في إنجاز متطلبات ملف خليجي 25″.

كما أعرب بنيان عن شكره لرؤساءَ الاتحادات الخليجيّة على التعامل الأخوي، وعلى الثقة التي منحوها للعراق بتنظيم خليجي 25.

وبارك رئيس التطبيعية للشعب العراقي بعد إعلان قرار الاستضافة، ويتطلعُ إلى التعاون الواسع بين الجهات الحكومية والمحلية والمؤسسات الرياضية لإظهار خليجي 25 بالمظهر اللائق الذي يتناسب وأهمية البطولة لدى شعوب المنطقة، والسعي إلى أن تكون من أفضل البطولات الخليجية بتكاتف الجميع.

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