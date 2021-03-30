منتخب السودان يرسم السعادة بإنجاز التأهل

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

عمت الفرحة الشارع السوداني، بمناسبة تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم لنهائيات أمم أفريقيا بالكاميرون 2022، والتف الجميع حول المنتخب، ولم يخلُ منزل ولا أماكن التجمعات من مراسم السعادة بالإنجاز، عقب إطلاق الحكم صافرة نهاية مباراة الفريق أمام منتخب جنوب أفريقيا، بتفوق السودان بهدفين نظيفين، لسيف تيري ومحمد عبد الرحمن، وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالفرحة الكبرى بالتأهل، ما أكد عشق السودانيين لكرة القدم، وانفعالهم مع نجاحاتها وإنجازاتها.

من ناحية أخرى، غادر لاعب المريخ، عماد الصيني، معسكر الفريق بالخرطوم على نحوٍ مفاجئ، بسبب عدم التزام مجلس إدارة المريخ، بقيادة آدم عبد الله سوداكال، ببنود اتفاق تجديد عقده لعام ونصف العام، حيث طالب اللاعب بمبلغ 5 ملايين جنيه، حسب الاتفاق.

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